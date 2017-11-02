На Донбассе из-за обстрела ранен украинский военный – штаб АТО

Украинский военнослужащий ранен в зоне конфликта на Донбассе в результате обстрела поддерживаемых Россией боевиков, сообщает пресс-центр штаба АТО. По инфомации военных, это произошло днем 2 ноября у Каменки в Донецкой области.

В данный момент пострадавший находится в военно-медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

«На севере в районе проведения АТО боевики несколько уменьшили количество обстрелов позиций украинской армии. В то же время полного соблюдения режима тишины на Донбассе все же не было... Всего с начала суток российско-оккупационные группировки четыре раза нарушили перемирие. Вооруженные силы Украины трижды применяли оружие на поражение противника», – говорится в сообщении.

Группировка «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах 2 ноября пока не сообщили.

Дежурный режим прекращения огня, о котором заявила 23 августа Трехсторонняя контактная группа, должен был начать действовать с 25 августа, накануне начала учебного года, и стать постоянным. О первых его нарушених стороны заявили уже через несколько минут после наступления времени перемирия.