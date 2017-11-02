Украинская делегация призвала ОБСЕ отказаться принимать доклады России по Крыму

Украинская делегация на Совещании ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Вене 2 ноября призвала организацию отказаться принимать официальные доклады России, где Крым указан как часть ее территории.

Об этом написал на своей странице в Facebook член украинской делегации, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

«Секретариату ОБСЕ необходимо отказываться принимать официальные доклады или любые другие документы России, в которых Крым упоминается как часть ее территории. Особенно это должны делать секретариаты конвенционных органов, куда Россия подает свои национальные доклады», – говорится в требовании.

Также украинская делегация призвала ОБСЕ требовать от России исполнения промежуточного решения Международного суда ООН, резолюции Совета Европы по отмене решения о запрете Меджлиса.

Также украинская сторона настаивает на системном диалоге ОБСЕ с другими международными организациями и органами (ООН, ЮНЕСКО, Совет по правам человека ООН, Совета Европы) по ситуации с правами человека в Крыму с целью обеспечения синергии усилий.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.