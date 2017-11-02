В Азербайджане сняли обвинения c агентства «Туран» и его директора

В Азербайджане прокуроры сняли все обвинения против независимого новостного агентства «Туран» и его директора, сообщает Радіо Свобода.

Генеральная прокуратура Азербайджана проинформировала директора агентства Мегмана Алиева, что оно может возобновить деятельность в полном объеме.

Алиеву также сказали, что с него сняли ограничения на передвижение.

Деятельность агентства «Туран» фактически прекратилось в сентябре после того, как СМИ обвинили в уклонении от уплаты налогов, а его директора взяли под арест. Через несколько недель обвинения сняли, счета агентства разблокировали, а Алиева перевели под домашний арест. Еще через несколько дней обвинения возобновили без объяснений.

В агентстве обвинения назвали сфабрикованными.

Правозащитники заявляли, что власти Азербайджана обвинили независимое агентство «Туран» в налоговых нарушениях с целью давления на него, а дело против Мегмана Алиева является лишь последним моментом подавления критических средств информации в этой стране.

Агентство «Туран» основано в 1990 года и публикует сообщение на азербайджанском, английском и русском языках, а также сотрудничает с ведущими международными информационными агентствами. Оно критически относится к действиям властей страны, в частности, ее президента Ильгама Алиева.

Согласно «Всемирныму индексу свободы прессы» в 2017 году организации защиты прав журналистов «Репортеры без границ», Азербайджан занял 162 место из 180 исследованных стран или территорий.

Запад и правозащитные организации критикуют власти Азербайджана за подавление независимых средств информации, журналистов, оппозиционных деятелей и активистов. Президент и власть страны отрицают все обвинения.