Новые «диверсанты»: гаечный ключ для Крыма? – Радио Крым.Реалии

Почему подконтрольные Кремлю власти Крыма винят в аварии на газопроводе под Алуштой «диверсионную группу»? Как проходит судебное разбирательство между немецкой компанией Siemens и двумя структурами «Ростеха»? Что значит бездефицитный бюджет для Крыма? Будут ли в 2020 году увеличены объемы дотаций из российского бюджета?

С 7:30 до 09:00 (с 8.30 до 10.00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с бывшим главой Службы внешней разведки Украины Николаем Маломужем, украинским политологом Олегом Саакяном, председателем правления российской Экспертной группы «СОВА» Михаилом Саввой, президентом украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаилом Гончаром, партнером информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаилом Крутихиным, доцентом Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко и специалистом в области международного регулирования в сферах энергетики Антоном Левиным, руководителем Центра экономических исследований ИГСО и сотрудником кафедры политической экономии Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Василием Колташовым, директором украинского Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым и управляющим партнером Национальной антикризисной группы Тарасом Загородним.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.