Более 40 улиц Симферополя останутся без света 3 ноября – администрация города

Более 40 улиц Симферополя на полдня 3 ноября останутся без света из-за проведения ремонтных работ на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

По информации ведомства, электричество будет отстуствовать с 8:30 до 15:00.

Ознакомиться с полным списком адресов можно на сайте администрации Симферополя.

В середине октября предприятие «Крымэнерго» опубликовало график плановых отключений электричества на полуострове на ноябрь.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России и по энергомосту из российской Кубани.