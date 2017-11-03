Киевское «Динамо» победило «Янг бойз» и вышло в плей-офф Лиги Европы

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) победил команду «Янг бойз» из столицы Швейцарии Берна с минимальным счетом 1-0 в матче групповой стадии турнира УЕФА «Лига Европы» и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф этих соревнований.

Единственный гол забил на 70-й минуте матча в Берне полузащитник динамовцев Виталий Буяльский.

Следующий матч киевляне будут играть 23 ноября с клубом «Скендербеу» из албанского города Корче. Матч состоится в Албании, в городе Эльбасани.

Второй представитель Украины в Лиге Европы, клуб «Заря» из Луганска, сейчас еще продолжает матч в Берлине с командой из столицы Германии «Герта», пока проигрывая 0-1.