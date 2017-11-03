Нападающий в Нью-Йорке был «солдатом халифата» – группа SITE

Экстремистская группировка «Исламское государство» 3 ноября назвала «солдатом халифата» гражданина Узбекистана Сайфулла Саипова, который 31 октября привел к гибели восьми человек в Нью-Йорке. Об этом сообщает группа SITE, которая исследует сайты боевиков.

«Один из солдат Исламского государства напал на нескольких крестоносцев на улице в Нью-Йорке», – цитирует группа статью в близкой к исламистам газете «Аль-Наба».

31 октября 29-летний Сайфулла Саипов на арендованном пикапе на большой скорости более километра проехал по дорожке для прохожих и велосипедистов, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус и с криками «Аллаху акбар» и пейнтбольным и пневматическим пистолетами в руках побежал по улице, после чего полиция открыла по нему огонь и ранила его, а затем задержала. В результате наезда 8 человек погибли, среди них пять граждан Аргентины и один Бельгии; еще 11 человек ранены. Граждан Украины среди пострадавших нет.