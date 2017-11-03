Президент США предложил кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы

Президент США Дональд Трамп выдвинул финансиста Джерома Пауэлла на пост следующего главы Федеральной резервной системы, которая в США играет роль центрального банка.

Эту кандидатуру еще должен утвердить Сенат, но Пауэлл, который сейчас является членом правления ФРС, уже прошел в свое время утверждение в Сенате на свою нынешнюю должность.

Он после ожидаемого утверждения должен занять должность 3 февраля, когда истечет срок нынешнего председателя ФРС Джаннет Йеллен.

По словам обозревателей, это изменение фактически будет означать сохранение нынешнего безопасного курса ФРС.

При этом Трамп не подал кандидатуру Йеллен на второй срок, что оценивают как довольно нетрадиционный шаг.

В то же время он высоко оценил ее деятельность в должности.

Йеллен, в свою очередь, поздравила Пауэлла и выразила уверенность в его успехе.

Джером Пауэлл, или, как его еще называют, Джей Пауэлл, – инвестиционный банкир, личное состояние которого оценивается в несколько десятков миллионов долларов, – один из ряда таких банкиров, которых Дональд Трамп выдвинул на высокие должности.