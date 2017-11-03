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Великобритания расследует, стремилась ли Россия повлиять на голосование по Brexit

Британские власти начали расследование возможных попыток России повлиять на голосование, по результатам которого начался процесс выхода Великобритании из Евросоюза.

Британская избирательная комиссия в комментарии изданию Times ссылалась на новые свидетельства в США, что Россия, возможно, использовала Facebook и другие социальные медиа для того, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года. В Великобритании предполагают, что Россия могла бы подобным образом пытаться влиять на голосование по Brexit.

«Разумеется, мы видели обвинения во вмешательстве в американские выборы, и это правда, что мы находимся в диалоге с такими компаниями, как Facebook, чтобы убедиться, что здесь ничего такого не произошло», – цитирует Times слова директора избирательной комиссии по вопросам политических финансов и регулирования Боба Поснера.

«Если наши запросы предоставят нам доказательства того, что действующие правила кампании по политическим финансам могли быть нарушены, мы проведем собственные расследования, как это предусмотрено нашим правилам», – сказал он.

Недавно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала в парламенте, что ее правительство «очень серьезно относится к вопросам российского вмешательства или попыток России вмешаться в избирательные процессы или в демократические процессы любой страны».

Информагентство Reuters и издание Times сообщают, что британская избирательная комиссия расследует, нарушал ли главный финансист кампании за выход из ЕС Аарон Бэнкс правила финансирования референдума, которые требовали, чтобы доноры базировались в пределах страны.

Комиссия не вспоминает о России в связи со своим расследованием, но сам Бэнкс сообщил Times, что комиссия предполагает, что деньги поступили из России. «Они думают, что это было финансировано Россией. Конечно, этого не было. Это происходило с моего банковского счета», – утверждает Бэнкс.

Великобритания должна выйти из Евросоюза до конца марта 2019 после референдума 2016-го, незначительное большинство участников которого проголосовали за этот выход. 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала процесс выхода из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о функционировании Европейского союза, которая предусматривает процедуры такого выхода. Этот процесс должен длиться не более двух лет.

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