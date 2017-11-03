ФСБ России утверждает, что задержала украинцев с боеприпасами на выезде из Крыма

Федеральная служба безопасности соседней России нашла патроны к травматическому оружию у двух граждан Украины в аннексированном Крыму. Об этом сообщила 3 ноября пресс-служба подконтрольного Кремлю пограничного управления ФСБ России в Крыму.

Украинцев задержали на участке ответственности российской пограничной заставы в Армянске.

«В многосторонний автомобильный пункт пропуска «Армянск» на выезд из России прибыл автомобиль марки Kia под управлением гражданина Украины. В ходе совместного с представителями крымской таможни осмотра транспортного средства в одной из технологических полостей салона иномарки обнаружен магазин, снаряженный восемью 9-мм патронами, предположительно предназначенными для травматического пистолета», – сказано в сообщении.

ФСБ сообщило, что патроны в автомобиле по невнимательности оставил приятель водителя, с которым тот выезжал в окрестности Коктебеля пострелять из травматического пистолета.

В сообщении отмечается, что патроны от травматического оружия в Крым на этой неделе пытался провезти еще один гражданин Украины, прибывший из Николаева. Водитель объяснил, что забыл выложить патроны из машины перед поездкой в Крым.

«Они (найденные боеприпасы – КР) направлены на экспертизу, по итогам которой и будет приниматься правовое решение», – сообщило российское ФСБ.

Подтверждения этой информации от украинских пограничников на момент публикации новости нет.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».