Испанский суд выдал европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона

Испанский суд выдал европейский ордер на арест отстраненного каталонского лидера Карлеса Пучдемона, сообщил его адвокат поздно вечером 2 ноября фламандской телекомпании VTR.

В Испании прокуроры 2 ноября подали запрос на выдачу европейского ордера на арест Карлеса Пучдемона, отстраненного от должности президента власти Каталонии, автономного региона на северо-востоке страны, и еще четырех членов его устраненной власти. Все пятеро не явились в суд в Мадриде и, по сообщениям, находятся в Бельгии.

Также 2 ноября суд в Испании постановил взять под арест на время расследования девять устраненных или бывших членов региональной власти Каталонии, автономного региона на северо-востоке страны, которые пришли по вызовам на допрос в суд в Мадриде.

Один из них, который сам подал в отставку еще накануне одностороннего провозглашения независимости Каталонии ее региональным парламентом, сможет выйти на свободу под залог в 50 тысяч евро, остальные восемь арестованы без возможности залога.

14 членов устраненной власти Каталонии обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате государственных или общественных средств в связи с их действиями вокруг референдума о независимости Каталонии и дальнейшего самовольного провозглашения этой независимости.

27 октября правительство Испании с согласия Сената, верхней палаты парламента страны, постановило распустить региональный парламент Каталонии и назначить выборы его нового состава на 21 декабря, а также освободить от должностей членов региональной власти Каталонии и назначить на эти места верных Мадриду чиновников.

Такую возможность предусматривает статья 155 Конституции Испании по региону страны, что нарушает законы. Решение было принято после того, как в тот же день, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за провозглашение независимости региона от остальной Испании, вопреки предупреждениям Мадрида. Это решение уже принял к рассмотрению Конституционный суд Испании, чтобы очевидно отменить его как противоречащее Конституции страны.

В Барселоне ссылались на результаты устроенного 1 октября референдума в регионе, который так же был признан незаконным в Мадриде и состоялся вопреки запрету. За независимость Каталонии было более 90 процентов его участников, но явка составила лишь 43 процента – противники независимости в основном бойкотировали референдум как незаконный. При этом заявлений власти Каталонии о независимости не поддержала ни одна страна мира или международная организация, зато в мире широко высказались в поддержку целостности и единства Испании.