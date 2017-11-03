Аксенов намерен просить у Путина миллиарды рублей на крымские детские сады

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов намерен просить у президента России Владимира Путина выделить 2,5 миллиарда рублей (около 1,14 миллиарда гривен – КР) на строительство детских садов. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

«На следующий год будем обращаться к Владимиру Владимировичу (Путину – КР) с просьбой выделить нам еще 2,5 миллиарда рублей на то, чтобы ввести дополнительно 5 тысяч мест в детских садах», – сказал Аксенов.

Данные министерства образования и науки соседней России свидетельствуют о том, что в аннексированном Крыму каждый шестой дошкольник старше трех лет стоит в очереди в детский сад.

В начале текущего года около 20 тысяч детей Крыма числились в очереди в детские сады. В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя и создание не менее 9 тысяч новых мест в детских садах по Крыму.

Сергей Аксенов 13 октября проверил строительство школ и детских садов в Симферополе, строящиеся в рамках российской федеральной целевой программы и остался недоволен, поскольку многие из них серьезно отстают от графика.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».