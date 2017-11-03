В Крыму фигуранту «дела украинских диверсантов» Дудке на три месяца продлили арест

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест на три месяца фигуранту «дела украинских диверсантов» Владимиру Дудке. Об этом 3 ноября сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По постановлению суда, Дудке продлили арест «для ознакомления с материалами дела».

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября 2016 года арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца. После этого срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки продлевали несколько раз.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».