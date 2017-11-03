МЧС Крыма: в Саках горел многоквартирный дом

Российское управление МЧС по Крыму 3 ноября сообщило, что крымские пожарные спасли 12 жителей многоквартирного дома в Саках.

Однокомнатная квартира на втором этаже загорелась 2 ноября во второй половине дня.

«Спасатели провели эвакуацию всех жильцов подъезда, находящихся на момент пожара дома. Были эвакуированы 12 человек, двое из них – дети», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточняют, что пожар потушили за полчаса.

«Огонь повредил 6 квадратных метров. Причину пожара устанавливают эксперты», – сообщает пресс-служба ведомства.

В Крыму весной открылись новые пожарно-спасательные посты открылись в Красногвардейском, Джанкойском и Нижнегорском районах.

В течение 2016 года в Крыму спасли более 1300 человек, сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма. В ведомстве добавили, что за прошедший год пожарно-спасательные подразделения совершили 6472 выезда для ликвидации пожаров и возгораний, ликвидировано 1086 пожаров и спасено 96 человек.