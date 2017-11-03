Правозащитники: сирийские войска взяли под контроль Дейр-эз-Зор

Сирийские правительственные войска и их союзники установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор, сообщает Сирийский центр наблюдения за правами человека, базирующийся в Лондоне.

По данным правозащитников, сирийские силы продолжают зачистку отдельных районов города, удерживаемых боевиками экстремистской группировки «Исламское государство».

Наступление сирийских сил на Дейр-эз-Зор началось в сентябре этого года. Поддержку им оказывали российские военные, а также бойцы ливанского шиитского военизированного экстремистского движения «Хезболла», поддерживаемые Ираном.

Богатая нефтью провинция Дейр-эз-Зор стала последним эпицентром войны против исламистов.

С 2014 года большая часть города находилась под контролем «Исламского государства» за исключением одной части, где три года находились сирийские силы и 93000 гражданских.

Борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США, поддерживающая силы сирийской демократической оппозиции.

Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.

По информации Reuters, в 2017 году при исполнении боевых заданий в Сирии погибли более 130 россиян. Минобороны России утверждает, что за два года в Сирии погибли около 40 военных.