Русская служба Радио Свобода открывает интернет-проект «Сибирь.Реалии». Этот информационно-аналитический сайт будет рассказывать о ситуации и актуальных проблемах зауральских регионов России.

На страницах сайта «Сибирь.Реалии» будут новости, репортажи из десятков сибирских городов, интервью, аналитика и исторические обзоры, театральные и книжные рецензии, колонки комментаторов, фотогалереи и видеоматериалы.

Главная задача сайта – «честный, сбалансированный, беспристрастный, точный рассказ о повседневной жизни важнейших, с политической, экономической и социальной точек зрения, территорий России, восполнение дефицита разносторонней информации о Сибири, анализ важнейших социально-экономических процессов», происходящих в этом регионе России.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – некоммерческая медиакорпорация, что входит в систему международного вещания – ставит своей задачей распространение ценностей демократии и гражданского общества, обращаясь к аудитории тех стран, в которых свобода прессы или запрещена, либо ограничена властью, или пока не стала нормой жизни общества.