Суд над фигурантом «дела украинских диверсантов» Дудкой может проходить в закрытом режиме «из-за гостайны»

Заседания подконтрольного Кремлю Киевского районного суда Симферополя по фигуранту «дела украинских диверсантов» Владимиру Дудке в будущем могут проходить в закрытом режиме. Об этом 3 ноября сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Причина возможного закрытого характера заседаний, по словам следователя, в том, что «в деле есть материалы, составляющие государственную тайну».

Заседание суда по делу Владимира Дудки 3 ноября также проходило в закрытом режиме, в зал не пустили родственников и журналистов. Суд продлил арест Дудке на три месяца, до 8 февраля. Как сообщается, ознакомление с материалами дела начнется примерно через неделю.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября 2016 года арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца. После этого срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки продлевали несколько раз.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».