В Ялте разрушился памятник герою Второй мировой войны Джалилю Наджабову

В Ялте разрушена часть памятника герою Второй мировой войны Джалилю Наджабову в сквере его имени. Несколько гранитных плит передней части упали, плита с надписью разбита. Об этом 3 ноября сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Основная версия произошедшего – брак изготовителей постамента, однако представители азербайджанской общины Ялты не исключают возможности вандализма.

«Сразу сложно сказать, что это – вандализм неизвестных или следствие некачественно выполненных работ подрядчиком. Я обратился в полицию Ялты, и оперативники уже были на месте. Я пока склоняюсь к версии брака при облицовке постамента. Но полиция изучит все факты и даст окончательную оценку произошедшему», – рассказал председатель Крымской азербайджанской общины Рагим Гумбатов.

Джалиль Наджабов командовал 323-м горно-стрелковым полком, которому за освобождение города-курорта, за спасение ценностей исторических памятников Ялты, приказом Верховного Главнокомандующего было присвоено наименование «Ялтинский». В 1969 году в связи с 25-летием освобождения Ялты от фашистов Джалилю Наджабову было присвоено звание «Почетный гражданин города Ялта». Джалиль Наджабов также был награжден орденом Боевого Красного Знамени, медалями «За Боевые Заслуги» и «За оборону Кавказа».

В мае 2016 года силами азербайджанской общины Ялты возле автовокзала был разбит сквер имени Джалиля Наджабова и был установлен его бюст.