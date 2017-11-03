Россия: координатор штаба Навального объявила голодовку в СИЗО

Председатель тамбовского штаба российского оппозиционера Алексея Навального Диана Рудакова объявила голодовку в следственном изоляторе. Она приговорена к семи суткам административного ареста по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об этом сообщили ее соратники.

Кроме Рудаковой, в Тамбове на этой неделе были арестованы еще трое сторонников Навального. В частности, двум помощникам координатора был назначен арест на 25 и 20 суток. Поводом для их преследования стала агитационная акция, состоявшаяся в августе.

Алексей Навальный назвал аресты активистов «беспределом». Оппозиционер намерен участвовать в президентских выборах в России в 2018 году. Его штабы действуют в 80 российских городах. Сторонники Навального по всей стране сообщают о давлении со стороны власти, а также угрозы и нападения.