Суд в Москве зарегистрировал иск Навального к Путину

Российский политик Алексей Навальный 3 ноября подал в суд иск к президенту России Владимиру Путину в связи с отказами властей разных городов соседней страны в согласовании митингов, информирует «Интерфакс».

«Суд в Москве зарегистрировал иск оппозиционера Алексея Навального к президенту Владимиру Путину в связи с отказами региональных властей согласовывать митинги», – сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что оппозиционер просит суд признать якобы незаконными действия российского президента, связанные с массовыми отказами местных властей в разных городах согласовывать митинги.

У себя в блоге Навальный подчеркивал, что администрации российских городов все чаще отказываются согласовывать акции. По мнению оппозиционера, Кремль обеспокоен тем, что на состоявшиеся мероприятия пришло много сторонников оппозиционера.

Тверской суд Москвы в феврале прошлого года не принял иск Навального к президенту России, поскольку заявление не подлежало рассмотрению в порядке административного производства.

Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Российские власти считают, что оппозиционер не имеет права баллотироваться из-за судимости по делу «Кировлеса». Несмотря на это, политик продолжает предвыборную кампанию.