Нариман Алиев объявил кастинг среди крымских татар на главные роли в его новом фильме

В Украине стартовала работа над фильмом «Домой» украинского режиссера крымскотатарского происхождения, номинанта Берлинского кинофестиваля Наримана Алиева. Как сообщила Крым.Реалии пресс-служба кинопроекта, в настоящее время открыт кастинг на главные роли для крымских татар – непрофессиональных актеров.

«Нужны двое мужчин, на роли Отца (40–55 лет) и Сына (14-20 лет). Актерское образование и опыт работы не обязательны. Знание крымскотатарского языка будет преимуществом», – сообщили авторы будущей картины.

Они сообщили, что для участия в кастинге необходимо отправить несколько фото, возраст и контактную информацию на почту: homeward.casting@gmail.com

«Домой» – первый полнометражный фильм Наримана Алиева и первый, съемки которого режиссер будет проводить на материковой части Украины.

В центре картины – сложные взаимоотношения главных героев – отца и сына. Авторы обещают, что картина покажет, как политические события последних лет отразились на жизни крымских татар. По их данным, действие фильма разворачивается в разных точках Украины: герои едут из Киева в Крым.

Начало съемок фильма запланировано на лето 2018 года.