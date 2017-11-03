Канада ввела санкции против 30 россиян согласно «закону Магнитского»

Власти Канады ввели экономические санкции против 30 граждан России согласно канадской версии закона имени Сергея Магнитского, информирует 3 ноября Министерство иностранных дел Канады.

Среди включенных в санкционный список – глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и бывший начальник ведомства при МВД Алексей Аничин. Штрафные меры ввели и против судьи Сергея Подопригорова – в 2008 году он постановил арестовать Магнитского.

Все банковские счета фигурантов черного списка на территории Канады будут заморожены. Им также нельзя будет выдать политическое убежище на территории страны. Всего в списке 52 человека; кроме россиян там также находятся граждане Венесуэлы и Южного Судана.

Конгресс США принял «Акт Магнитского» в конце 2012 года. Документ назвали в память о юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском. Он раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Российские власти обвинили юриста в уклонении от уплаты налогов. Он умер в московском СИЗО в 2009 году.

Документ вводит экономические и визовые санкции против людей, причастных к коррупции и нарушению прав человека. Своя версия «закона Магнитского» есть в Великобритании и Канаде.