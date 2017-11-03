В Красногвардейском районе жалуются на нехватку медперсонала

В Красногвардейском районе жалуются на нехватку специалистов сферы здравоохранения, в районной больнице не заполнено 184 вакансии. Об этом накануне сообщили участники круглого стола, который проводили в малом зале назначенного Россией районного совета.

«Не хватает специалистов на сельскохозяйственных предприятиях, в центральной клубной и библиотечной системах и так далее», – говорится в сообщении.

Участники круглого стола сообщили, что будут бороться с нехваткой кадров в учреждениях и предприятиях района с помощью организации стажировки на предприятиях.

Из-за низкой оплаты труда в аннексированном Крыму остро ощущается дефицит медицинских кадров. Весной 2017 года медики в Керчи неоднократно жаловались на низкие зарплаты, отмену выплат, отсутствие инвентаря и ремонта в медучреждениях.

Ранее подконтрольный Кремлю министр здравоохранения Крыма Александр Голенко сообщал, что дефицит специалистов в учреждениях здравоохранения аннексированного Крыма составляет 900 человек.

Голенко пообещал, что в 2018 году привлекут 55 специалистов для работы в сельских регионах Крыма по программе «Земский доктор».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».