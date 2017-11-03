В гастрономическом лабазе на центральном рынке в Симферополе сотрудники подконтрольного России госкомитета ветеринарии полуострова выявили в продаже сыры из Украины, Голландии, Германии, Польши. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Инспекторы якобы изъяли продукции общим весом 45,5 кг. В госкомитете утвеждают, что сыры буду уничтожены.

«По данному факту в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены административные расследования», – говорится в сообщении.

Инспекторы подконтрольного Москве Россельхознадзора в октябре уничтожили в Крыму около 50 кг сыров из Италии, Германии и Голландии.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.