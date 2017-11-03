МИД Украины вызывает посла в Сербии после его критики в адрес Белграда

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызывает украинского посла в Сербии Александра Александровича для консультаций после заявлений, за которые его раскритиковал Белград.

Об этом 3 ноября украинский министр сообщил в Твиттере.

«Вызвал посла в Сербии Александра Александровича на консультации по соблюдению международного права и избегания использования граждан Сербии в качестве наемников», – написал Климкин.

Александр Александрович в интервью интернет-изданию BIRN, которое обнародовали 1 ноября, среди прочего, заявил, что президент России Владимир Путин «не беспокоится о Сербии, а лишь использует ее как еще один инструмент для уничтожения Европы».

При этом он упомянул о сербских наемниках, воюющих в Украине на стороне пророссийских сепаратистов. По его словам, сейчас там воюет около 300 сербов, и в Украине такие действия квалифицируются как терроризм, а эти наемники только дискредитируют свою страну в глазах «дружественного украинского народа». Сербия же «не делает ничего, чтобы помешать своим гражданам воевать на востоке Украины», сказал он.

Также посол раскритиковал сербских политиков, которые приезжают в Крым и хвалят Путина. Он считает, что все это ухудшает негативный имидж Сербии в Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».