Эмине Джеппар и Джамала в топ-100 самых влиятельных женщин Украины – Фокус

Первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар и народная артистка Украины Джамала вошли в топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус». Об этом 2 ноября сообщила интернет-версия издания.

Редакционная коллегия «Фокуса» поместила Джеппар на 60 место, Джамалу - на 79.

Отвечая на вопрос редакции о своем главном достижении за минувший год, Эмине Джеппар рассказала о признании своей работы от своей семилетней дочери. По ее словам, дочь спросили, чем занимается ее мама и она ответила, что она «много работает, чтобы вернуть Крым».

Джеппар также призналась, что после ухода из министерства информполитики Юрия Стеця готова занять кресло министра.

Фокус отметил, что певица Джамала дала в 2017 году сольный концерт в киевском Дворце спорта, презентовала два новых сингла – «Сумую» и I Believe in U, вышла замуж за живущего в Киеве крымчанина Сеит-Бекира Сулейманова, приняла участие в открытии крымскотатарского образовательного центра для переселенцев из Крыма.

По данным издания, сейчас Джамала работает над материалом для нового альбома, выход которого намечен на 2018 год.