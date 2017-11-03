Россия запрещает въезд десяткам канадцев в ответ на «список Магнитского»

Россия решила запретить въезд десяткам граждан Канады в ответ на санкции Канады против 30 россиян, внесенных в местную версию «списка Магнитского».

«Список длинный, в нем десятки фамилий», – сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, не уточнив, кого именно внесли в российский список.

По ее словам, речь идет о «тех по-русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений».

О санкциях Канады против ряда российских граждан стало известно 3 ноября. В «черный список» попали глава Следственного комитета соседней России Александр Бастрыкин и бывший начальник ведомства при российском МВД Алексей Аничин. Штрафные меры также ввели против российского судьи Сергея Подопригорова – в 2008 году он постановил арестовать Магнитского.

Все банковские счета фигурантов черного списка на территории Канады будут заморожены. Им также нельзя будет выдать политическое убежище на территории страны. Всего в списке 52 человека; кроме россиян там также находятся граждане Венесуэлы и Южного Судана.

«Акт Магнитского» был принят Конгрессом США в конце 2012 года. Своя версия «закона Магнитского» есть также в Великобритании.

Документ назвали в память о юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском. Он раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Российские власти обвинили юриста в уклонении от уплаты налогов. Он умер в московском СИЗО в 2009 году.