Российский режиссер отказался от «Золотой маски» из-за Серебренникова

Российский театральный режиссер Анатолий Васильев отказался от номинации на премию «Золотая маска» из-за ареста художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

По словам Васильева, Серебренникову нужна не «Золотая маска», а свобода.

В своем открытом письме Васильев попросил убрать его имя и спектакль «Старик и море» из числа претендентов на премию. Отказ от участия в одноименном театральном фестивале «Золотая маска» он объяснил тем, что уже более десяти лет не участвует в культурной жизни Москвы. Режиссер отметил, что с 2006 года не ставит спектакли, не дает интервью журналистам и почти не проводит мастер-классы.

Список номинантов на «Золотую маску» огласили в четверг, 2 ноября. Среди номинантов представлен в том числе и Кирилл Серебренников. Он номинирован за постановку оперы «Чаадский» и спектакля «Ахматова. Поэма без героя». Церемония награждения лауреатов премии состоится 15 апреля 2018 года.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Режиссер находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их «абсурдными».