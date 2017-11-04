Испания выдала международный ордер на арест Карлеса Пучдемона

Национальный высокий суд Испании выдал не только европейский, но и международный ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых экс-министров его кабинета. Об этом сообщила Радио Свобода.

В этих документах судья также исключила возможность допроса лиц через видеоконференцию, как предлагал ранее Пучдемон.

Бельгийский адвокат Пучдемона заявлял о выдаче европейского ордера по его клиенту еще вечером 2 ноября, но, вероятно, речь идет о недоразумении. Ордеры, которые опубликовала пресса в Испании, датированны 3 ноября.

Сам Пучдемон в интервью, которое обнародовали на телевидении в Бельгии ранее 3 ноября, заявил, что готов принять участие в назначенных на 21 декабря досрочных выборов парламента региона. Но уточнил, что намерен вести кампанию дистанционно, не возвращаясь в Испанию.

Как сказал Пучдемон, он готов к дискуссии с центральной властью в Мадриде. При этом, по его словам, он также готов предстать перед настоящим правосудием, но не перед испанским, которое он считает политизированным.

Правительство Испании с согласия Сената, верхней палаты парламента страны, 27 октября постановило распустить региональный парламент Каталонии и назначить выборы его нового состава на 21 декабря, а также освободить от должностей членов региональной власти Каталонии и назначить на эти места верных Мадриду чиновников.

Решение было принято после того, как в тот же день, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за провозглашение независимости региона от остальной Испании, вопреки предупреждениям Мадрида.

В Барселоне ссылались на результаты устроенного 1 октября референдума в регионе, который так же был признан незаконным в Мадриде и состоялся вопреки запрету. За независимость Каталонии проголосовали более 90 процентов его участников, но явка составила лишь 43 процента – противники независимости в основном бойкотировали референдум как незаконный.