Премию Сахарова «За мужество» присудили российскому публицисту, который осуждает аннексию Крыма

Осужденный в России на семь лет за якобы призывы к экстремистским действиям российский публицист Борис Стомахин стал лауреатом премии «За мужество» имени Андрея Сахарова. Об этом жюри премии «За журналистику как поступок» сообщило в Фейсбуке.

Организаторы премии опубликовали статью Стомахина 2014 года, в которой он рассуждает об аннексии Россией Крыма.

«Уже много лет назад, еще во времена лужковско-затулинско-лимоновских притязаний на Крым в 90-е годы, было ясно, что захват Крыма Россией стал бы катастрофой для крымских татар, прологом к их новому геноциду. Судьба чеченцев, также жертв двойного геноцида – сперва сталинского, а после ельцинско-путинского – убеждает в этом лучше любых прогнозов и геополитических выкладок. Русские не прощают те народы, которым они когда-то причинили зло», – писал Стомахин в июле 2014 года.

По его словам, ФСБ вела работу по расколу и нейтрализации Меджлиса крымскотатарского народа много лет, задолго до марта 2014 года.

Стомахин отмечал, что Крым – это Украина, но «без ликвидации России как таковой вернуть Украине Крым нереально».

Как говорят организаторы конкурса и члены жюри, награду «За журналистику как поступок» присуждают за деятельность, «отвечающую ценностям, которые отстаивал Андрей Сахаров».

Премию имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» в 2001 году основал правозащитник и предприниматель Петр Винс.

Долгое время жюри конкурса возглавлял президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, а в этом году его сменил руководитель Фонда защиты прав человека Гарри Каспаров. Среди членов жюри – писатели Владимир Войнович, Светлана Алексиевич, политолог Лилия Шевцова.

В 2015 году Стомахина приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в призывах к терроризму. Нарушение закона следователи усмотрели в статье публициста, посвященной взрывам в Волгограде в 2013 году. Выступая с последним словом в суде, Стомахин заявил, что считает эти теракты «справедливым возмездием» за действия России в Чечне.

В колонии Стомахина неоднократно помещали в штрафной изолятор.

Правозащитный центр «Мемориал» требует освободить публициста и прекратить издевательства над ним.