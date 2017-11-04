В субботу в Крыму ожидается до 15 градусов тепла, местами дожди

В аннексированном Крыму 4 ноября ожидается переменная облачность, местами дожди, сообщает крымское управление российского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла. Ветер ночью юго-западный, днем – северо-западный 7-12 метров в секунду.

В Симферополе переменная облачность.Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов, днем от 11 до 13 выше нуля.

В Севастополе облачно. Ночью без осадков, утром и днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью 10-12 градусов, днем от 13 до 15 выше нуля.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем дождь. Температура воздуха ночью 9-11, днем 13-15 градусов.

В Керчи ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов, днем от 14 до 16 выше нуля.