Всеукраинский Совет Церквей просит глав мировых конфессий о содействии в освобождении заложников

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций на заседании 2 ноября в Киеве принял обращение к главам мировых конфессий с просьбой оказать содействие в процессе освобождения заложников, которых удерживают на окупированных территориях Украины и в самой России.

Об этом 2 ноября в Фейсбуке сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

Он отметил, что Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому, Вселенскому патриарху Варфоломею, Всемирному Совету Церквей, Конференции европейских Церквей, патриарху Московскому Кириллу, архиепископу Кентерберийскому, Конференции европейских раввинов, Патриарху Иерусалима с просьбой помочь повлиять на процесс скорейшего освобождения людей, удерживаемых в заложниках.

По его словам, все патриархи, присутствующие на заседании, поддержали персональные обращения, решение было принято единогласно.

Заседание Всеукраинского Совета Церквей проходило в столичной соборной мечети Ар-Рахма, так как сейчас Совет возглавляет муфтий Духовного управления мусульман Украины Ахмед Тамим.

Духовное управление мусульман Крыма после аннексии полуострова Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымскотатарского народа. Управление перерегистрировалось согласно российскому законодательству, как Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

В ноябре 2016 года общины мусульман-переселенцев из Крыма провели съезд, на котором решили создать Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой части Украины. Муфтием был избран Айдер Рустемов. В октябре 2017 года департамент национальностей и религий Министерства культуры Украины зарегистрировали Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым во главе с Рустемовым.