Аксенов обвиняет Украину в ведении «масштабной информационной войны»

Российский глава Крыма Сергей Аксенов обвиняет спецслужбы, государственные структуры Украины и некоторых западных стран в развязывании против аннексированного Россией Крыма «масштабной информационной войны». Об этом 4 ноября он сообщает в Фейсбуке.

По его словам, к «подрывной работе» привлечены крымчане, которые покинули полуостров после аннексии и, по его мнению, стали «врагами Крыма».

«В этой войне используются и наши сограждане – иногда «втемную», а иногда и за деньги. Нам, крымчанам, и прежде всего журналистам, блогерам, представителям общественных организаций и органов власти, надо быть очень внимательными, чтобы отличать конструктивную критику власти от информационных вбросов», – рассказал Аксенов.

Аксенов связывает свои обвинения с проведением в 2018 году в соседней России президентских выборов. По его словам, те, кто ведет «информационную войну» якобы хотят «раскачать ситуацию на полуострове».

Публичных комментариев по этому поводу украинских госструктур и спецслужб пока нет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 ноября сообщил, что австрийская сторона не выдала визы журналистам крымских средств массовой информации, зарегистрированным как участники совещания «Роль свободных СМИ во всеобъемлющем подходе к безопасности».

Лавров считает, что журналисты «подверглись дискриминации со стороны Австрии».

Представитель Министерства иностранных дел Австрии ответил, что посольство Австрии в Москве не выдает визы крымчанам в соответствии с правилами Европейского Союза, которые были скорректированы после аннексии Россией Крыма.

В соответствии с действующими правилами, жители полуострова, которые хотят въехать в Шенгенскую зону Евросоюза, должны получить визу в консульствах ЕС на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».