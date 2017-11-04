Квотербек киевских «Патриотов» – Рустем Сейитмеметов – Musafir vaqtı

4 ноября в эфире Радио Крым.Реалии проект о жизни современных крымских татар «Мусафир вакъты». В программе говорят об американском футболе и достижении целей. В гостях студент Таврического национального университета, преподаватель английского языка, квотербек киевских «Патриотов» – Рустем Сейитмеметов. Наш гость расскажет о популярности американского футбола в столице Украины, а также о своих успехах и неудачах после переезда из Крыма в Киев.

Автор программы – Халисе Зинедин. Время эфира в Крыму 10:00 – 10:20 (11:00 – 11:20 по киевскому времени). Эфир можно слушать Крыму в эфире Радио Крым.Реалии (105.9 FM), а также на сайте Крым.Реалии