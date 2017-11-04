Телепроект «Крым.Реалии»: Освобождение или депортация? Почему Путин отпустил Чийгоза и Умерова?

Дипломатическое давление, обмен или помилование? Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова освободили еще 25 октября, как это удалось сделать – до сих пор тайна. Никаких подробностей нет, только версии.



Не возвращаться в Крым советует уволенным политузникам Сергей Аксенов. Глава Крыма, назначенный Москвой, обещает лично выйти на пикет на админграницу, если они попытаются пересечь ее.



Откровенная беседа с Ахтемом Чийгозом – в новом выпуске программы Крым.Реалии на телеканале новостей «24».



Программа выходит в эфир в субботу в 13:30 (повтор в субботу

в 17.30, и в воскресенье в 14:00 и в 21:30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 13:30.



Радіо Свобода - телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.

