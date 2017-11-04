Netflix прекращает сотрудничество с актером Кевином Спейси

Американский видеосервис Netflix официально разорвал отношения с продюсером и кинозвездой Кевином Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Спейси в течение четырех лет снимался в популярном сериале «Карточный домик», который транслировал Netflix. Производство сериала временно закрыто. Netflix также прекратил производство биографического фильма «Гор» об американском писателе Горе Видале, в котором Спейси должен был играть главную роль.

Актер Энтони Рэпп 29 октября сообщил в интервью о домогательствахльствах Спейси 30 лет назад. На тот момент Рэппу было 14 лет, Спейси – 26. Кевин Спейси выпустил заявление, что ничего не помнит об инциденте, а также признался, что он гей.

Через несколько дней о возможных домагательствах Спейси сообщили и несколько работников съемочной группы, занятой на сериале «Карточный домик».

Два эпизода последнего, шестого сезона «Карточного домика» уже отсняты. В настоящее время сценарий фильма перерабатывается, из него удалена роль конгрессмена Франка Андервуда, которого играл Спейси.