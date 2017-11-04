В Евпатории вскрыли 50-летнюю капсулу с посланием комсомольцам и пионерам

В Евпатории студенты филиала «Крымского федерального университета» вскрыли капсулу времени с письмом из 60-х годов прошлого века. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«Внутри (капсулы – КР) несколько папок. В них – письмо, школьные фотографии, советские газеты и брошюры. В письме школьники рассказывают о своих учебных и спортивных достижениях, сборе макулатуры и металлолома, высадке деревьев», – говорится в сообщении.

В учебном заведении планируют продолжить традицию и подготовить новое письмо, от нынешней молодежи студентам будущего.

Указанную посылку в 1967 году заложили в здании одного из корпусов вуза, в котором раньше располагалась средняя школа. Послание из прошлого приурочили к 100-летию «октябрьского переворота», в результате которого к власти пришли большевики.

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.