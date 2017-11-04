Россия: в Москве на марше националистов больше десяти задержанных

В Москве во время шествия националистов против нелегальной иммиграции задержали больше десяти людей. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские СМИ.

Организаторам акции не разрешили пронести баннеры. Представители движения «Новая оппозиция» утверждают, что текст лозунгов был согласован с властями. Четверо из пяти организаторов шествия написали заявление о его отмене.

После этого полицейские через громкоговоритель объявили, что шествие закончено, и перестали пропускать его участников через рамки.

Около 300 участников движения продолжили акцию. Они требуют освободить националистов Александра Белова и Дмитрия Демушкина, находящихся в колонии.

В субботу утром стало известно об обысках у активистов нескольких движений, которые традиционно участвуют в «Русском марше».

Акции националистов проходят в двух частях Москвы: в районе Люблино и у станции метро «Октябрьское поле». Сообщается, что полиция проводит тщательный досмотр на подходах к месту начала шествия, из-за чего у рамок металлоискателей образуется очередь.

На официальном сайте акции заявлены такие требования, как отставка президента и правительства России, запрет так называемой замещающей миграции, борьба с коррупцией и свобода интернета.

В соседней России с 4 ноября 2005 года отмечают государственный праздник «День народного единства». Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.