Под Керчью в ДТП погиб ребенок, пострадали еще десять человек

В субботу, 4 ноября, близ Керчи в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб ребенок, пострадали еще десять человек. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД по Крыму.

По версии ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь со стороны поселка Глазовка в сторону Керчи, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Хюндай.

«В результате ДТП получил смертельные травмы малолетний пассажир автомобиля ВАЗ-2105, водитель и еще четверо пассажиров «легковушки» доставлены в реанимационное отделение больницы. Также получили травмы различной степени тяжести водитель и четверо пассажиров, среди которых двое детей, автомобиля Хюндай», – говорится в сообщении.

В результате ДТП с автобусом в Крыму 29 сентября пострадали 18 человек.

Водитель автобуса Neoplan днем 29 сентября не справился с управлением, машина опрокинулась и перевернулась на крышу в 10 километрах от Керчи со стороны Ленинского района Крыма.

Автобус перевозил более чем 40 человек, которые задержались на Керченской переправе в очереди на паром.