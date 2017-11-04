В Херсонской области завершились испытания зенитных ракет

В Херсонской области на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка 4 ноября завершились контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил ВС Украины в Фейсбуке.

«Всего было осуществлено 23 выстрела зенитными ракетными комплексами Бук-М1 и С-300, по 11 беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 «Рейс» и по определенным воздушным точечным координатам», – сказано в сообщении.

Всего в период учений было осуществлено более 20 пусков подразделениями Сухопутных войск из зенитно-ракетных комплексов «ОСА».

Военные привлекли к испытаниям экипажи военной авиации, подразделения ракетных и радиотехнических войск, войск связи, а также беспилотную авиацию.

Воздушные стрельбы проходили исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права.

В декабре прошлого года украинские военные также проводили ракетные испытания в Херсонской области. Тогда отрабатывали практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

Россия угрожала ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом.