Пострадавших в ДТП в Крыму доставят в Симферополь вертолетом –Минздрав Крыма

Пострадавших в автомобильной аварии возле аннексированной Керчи доставят вертолетом из Керченской больницы в Симферополь. Об этом сообщил 4 ноября подконтрольный Кремлю замминистра здравоохранения Крыма Антон Шаклунов.

«Вертолет сейчас летит из Краснодара в Симферополь. Предварительно решено так, что он совершит посадку в Керчи, где заберет в Симферополь наиболее нуждающихся в помощи пострадавших в ДТП под Керчью», –​ сказал​ Шаклунов.

По информации российского замминистра, всех пострадавших доставили в больницу Керчи после аварии. Состояние пострадавших Шаклунов не уточнил.

По версии российского МВД по Крыму, 4 ноября водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь со стороны поселка Глазовка в сторону Керчи, выеха на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Хюндай.

Ребенок, ехавший в автомобиле ВАЗ-2105, получил смертельные травмы. Водитель и еще четверо пассажиров доставлены в реанимационное отделение больницы.

Травмы различной степени тяжести получили также водитель автомобиля Хюндай и четверо пассажиров, среди которых двое детей.