В аннексированном Севастополе 4 ноября открыли для посещения две экспозиции на цокольном этаже музейного комплекса «Константиновская батарея», передает «РИА Крым».

«У батареи не было сводов процентов на 70%... На цокольном этаже открыто две экспозиции, посвященные истории морской крепости», – заявил представитель Русского географического общества в Севастополе Владимир Воробьев.

Руководство батареи обещает постоянно обновлять фонды музейного комплекса.

«Второй этаж батареи сдадим под новую экспозицию. Будет постоянное наполнение нашей экспозиции», – сказал Воробьев.

Стоимость билета на экскурсии по крепости – 300 рублей (около 132 грввен – КР).

Русское географическое общество, которое возглавляет Министр обороны России Сергей Шойгу, начало реставрацию Константиновской батареи в 2015 году. Осенью 2016 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя заявили, что ввести объект в эксплуатацию планируют весной 2018 года.

Константиновская батарея – это череда казематов, в которых размещалось 94 орудия. Форт расположен на входе в Севастопольскую бухту на Константиновском мысе.