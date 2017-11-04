Премьер-министр Ливана подал в отставку

Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку. В телевизионном обращении он сообщил, что основной причиной ухода стало, в частности, вмешательство Ирана и движения «Хезболла» во внутренние дела Ливана.

Кроме того, Харири отметил, что покидает пост из соображений собственной безопасности.

Саад Харири находится на данный момент в Саудовской Аравии. По данным Reuters, президент Ливана Мишель Аун отметил, что планирует обсудить с Харири обстоятельства его отставки сразу после возвращения премьера.

Саад Харири занимал пост премьера Ливана с 2009 по 2011 год. Его кабинет ушел в отставку на фоне событий так называемой «арабской весны». В 2016 году Харири снова назначили премьер-министром.

Рафик Харири, отец Саада, занимал должность главы правительства Ливана 12 лет (с 1992 по 2004 годы, – КР). Он погиб в результате теракта в Бейруте в феврале 2005 года.