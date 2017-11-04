Число жертв ДТП в Крыму увеличилось до двух – Минздрав

Число жертв ДТП возле аннексированной Керчи увеличилось до двух человек, в Керченской больнице скончался водитель автомобиля ВАЗ-2105. Об этом сообщил 4 ноября подконтрольный Кремлю заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Шаклунов.

«В Керченской больнице от полученных травм скончался водитель ВАЗ-2105. Таким образом, на данный момент двое погибших, девять госпитализировано, один не пострадал», – уточнил Шаклунов.

В пресс-службе российского минздрава Крыма уточнили, что на данный момент состояние троих детей и троих взрослых в Керченской больнице оценивается как «крайне тяжелое».

«Сейчас один тяжело пострадавший доставляется вертолетом санавиации в Симферополь, в больницу имени Семашко», –​ сказала представитель пресс-службы ведомства.

По версии российского МВД по Крыму, 4 ноября водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь со стороны поселка Глазовка в сторону Керчи, выеха на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Хюндай.

Ребенок, ехавший в автомобиле ВАЗ-2105, получил смертельные травмы. Водитель и еще четверо пассажиров доставлены в реанимационное отделение больницы.

Травмы различной степени тяжести получили также водитель автомобиля Хюндай и четверо пассажиров, среди которых двое детей.