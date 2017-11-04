В районе Симферополя «Красная горка» обещают построить новый водопровод

Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя обещает построить водопровод в микрорайоне «Красная горка» к концу года. Об этом сообщила пресс-служба российской администрации города.

«Строятся внутриквартальные сети от ул. Гастелло до ул. Вишневой. Это целый микрорайон, который сейчас не имеет водоснабжения. Предприятие «Вода Крыма» сейчас завозит туда воду два раза в неделю. Мы успеваем до конца года проложить трубы, чтобы люди могли подключиться», – подчеркнул Круцюк.

В сообщении уточняется, что стоимость постройки водопровода составит 5 миллионов рублей (около 2,3 миллиона гривен – КР). Подрядчиком выбрали компанию «Гидроспецстрой-Юг».

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».