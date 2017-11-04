В Феодосийском районе потребление воды сократилось на треть – «Вода Крыма»

В Феодосийском районе ежедневный объем потребления воды сократился на треть. Об этом сообщил руководитель феодосийского подразделения подконтрольного Кремлю предприятия «Вода Крыма» Андрей Чимпоеш.

«В настоящее время мы берем порядка 40 тысяч кубометров воды ежесуточно из Феодосийского водохранилища. Ранее мы брали порядка 60 тысяч кубометров... Это поможет увеличить объем в водохранилище для дальнейшего использования», – сказал руководитель филиала.

Объем воды в Феодосийском водохранилище на данный момент составляет около 7 миллионов кубометров, что соответствует полуторамесячной потребности региона.

За последний месяц лета суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока в аннексированном Крыму сократился на 19 млн кубов.​

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».