США призывают ЮНЕСКО к «глубоким реформам»

Главный посланник США в ЮНЕСКО Крис Хегедорн призвал культурное агентство ООН к «глубоким реформам». Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на заявление Хегедорна 4 ноября в штаб-квартире агентства.

Хегедорн заявил, что США не легко приняли решение о выходе из ЮНЕСКО, однако, оно стало необходимым из-за вопроса бюджета, включения Палестины в члены ЮНЕСКО, а также из-за стран, использующих агентство для продвижения своих политических целей.

Посланник США призвал ЮНЕСКО ускорить принятие решений по расходам и увеличить усилия по предотвращению распространения экстремизма через образование, особенно в социальных сетей.

«Соединенные Штаты останутся сторонником идеалов, на которых основана ЮНЕСКО и будут поддерживать защиту культурного наследия и образовательные программы, – сказал Хегедорн.

США 12 октября объявили, что в конце 2018 года выходят из ЮНЕСКО из-за ее антиизраильских позиций. США прекратили финансировать организацию в 2011 году, после того как она приняла в свои ряды Палестинскую автономию на правах государства.

Израиль приостановил сотрудничество с ЮНЕСКО из-за того, что организация приняла резолюцию о сохранности мечетей на Храмовой горе в Иерусалиме. В ней ничего не говорилось об исторической связи еврейского народа с этим священным для иудеев и мусульман местом.

В Госдепартаменте США сообщили, что с 31 декабря 2018 представительство США в ЮНЕСКО будет заменено на наблюдательную миссию.

Новым генеральным директором ЮНЕСКО (Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры) стала бывший министр культуры Франции 45-летняя Одри Азуле.