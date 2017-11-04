ФАС пригрозила «Российским железным дорогам» штрафом

Компании «Российские железные дороги» (РЖД) грозит оборотный штраф, если она до 16 ноября не возобновит продажу билетов на плацкартные и общие вагоны дальнего следования. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

«В случае если продажа дешевых билетов не возобновится до этого срока, ФАС России может завести дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции», – сказано в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что продажа билетов на поезда дальнего следования должна осуществляться за 45 дней до отправления.

Продажа билетов на плацкартные и общие вагоны дальнего следования прекратилась с 3 ноября. При этом проездные документы других категорий, в частности на скоростные поезда «Сапсан», остались доступными.

Как пояснили в РЖД, приостановка продаж связана с тем, что ФАС не определила тарифы на пассажирские перевозки на следующий год.

В ФАС подчеркнули, что продажам дешевых билетов ничто не препятствует. Правительство России проведет совещание по этому вопросу 10 ноября.