В Крыму проведут день правовой помощи детям

В аннексированном Крыму 20 ноября проведут день правовой помощи детям, сообщает пресс-служба российской администрации Симферополя.

«В этот день в районах и городах будут работать консультационные пункты для оказания бесплатной юридической помощи по вопросам прав детей и отношений с родителями», – сказано в сообщении.

Пресс-служба администрации города уточняет, что консультации могут получить и те, кто желает принять на воспитание ребенка, оставшегося без родительской опеки.

После аннексии Крыма Россией судьбы более 4 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, остаются неизвестными.

По данным Департамента по защите прав детей и усыновлению Министерства социальной политики Украины, на 1 января 2014 года в Крыму проживало 4323 сироты. В Севастополе проживало 672 ребенка, лишенных родительской опеки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».