В Германии тысячи людей вышли на марш за отказ от использования угля

Тысячи немцев вышли на улицы Бонна 4 ноября, требуя от правительства отказаться от использования угля в энергетике. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Демонстрация приурочена к международной конференции по климату, которая откроется в Бонне в понедельник 6 ноября.

Организаторы марша призвали правительство Германии реализовать планы Парижского климатического соглашения 2015 года по отказу в мировой экономике от ископаемых видов топлива.

Представители 195 государств, одобривших Парижские соглашения, в течение десяти дней будут обсуждать выполнение взятых на себя обязательств по противодействию глобальному потеплению.

Президент США Дональд Трамп в начале своего президентства заявил о намерении выйти из Парижских соглашений, заявив, что роль человеческой деятельности в глобальном потеплении сильно преувеличинеа.

Правительство США 3 ноября опубликовало научный доклад, в котором подчеркивается, что изменения климата, с высокой долей вероятности, вызваны деятельностью людей.